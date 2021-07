LIVE Superbike, GP Olanda 2021 in DIRETTA: gara-2 in tempo reale (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di gara-1 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-2 del Gran Premio d’Olanda, quinta prova del Mondiale Superbike 2021. Tutto è pronto ad Assen per vivere le emozioni dell’ultima giornata di competizioni del weekend, con gara-2 che segue il superlativo successo di ieri di Jonathan Rea. Il centauro della Kawasaki si è imposto in maniera netta davanti alla Ducati di Scott Redding e al rivale per il titolo Toprak Razgatlioglu (Yamaha) superato in ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca di-1 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi-2 del Gran Premio d’, quinta prova del Mondiale. Tutto è pronto ad Assen per vivere le emozioni dell’ultima giornata di competizioni del weekend, con-2 che segue il superlativo successo di ieri di Jonathan Rea. Il centauro della Kawasaki si è imposto in maniera netta davanti alla Ducati di Scott Redding e al rivale per il titolo Toprak Razgatlioglu (Yamaha) superato in ...

Advertising

infoitsport : LIVE Superbike, GP Olanda 2021 in DIRETTA: Rea trionfa su Reddig e Ratzgatlioglu sotto bandiera rossa per la caduta… - infoitsport : LIVE Superbike Assen: Rea vince, incidente da brivido per Folger - infoitsport : LIVE Superbike, GP Olanda 2021 in DIRETTA: Rea sfida Ratzgatlioglu in gara-1, ci provano le Ducati - infoitsport : DIRETTA SBK/ Gara 1 Gp Olanda 2021 live streaming: Redding attacca Rea! (Superbike) - gponedotcom : LIVE Gara 1 Superbike Assen: la diretta giro per giro: Rea parte davanti a tutti con l’obiettivo di riprendersi la… -