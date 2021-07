Strega, alla seconda c’è Buffon. Poi big match con il Lecce degli ex (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il debutto con l’Alessandria al Ciro Vigorito, poi due botti: prima la suggestiva trasferta a Parma il 28 agosto contro i ducali di Gigi Buffon, poi di nuovo tappa al Vigorito contro il Lecce degli ex Lucioni e Coda. Inizia a prendere forma il calendario del campionato di serie B 2021/2022. Il sorteggio è in corso di svolgimento a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, nell’evento esclusivo organizzato dalla Lega B. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il debutto con l’Alessandria al Ciro Vigorito, poi due botti: prima la suggestiva trasferta a Parma il 28 agosto contro i ducali di Gigi, poi di nuovo tappa al Vigorito contro ilex Lucioni e Coda. Inizia a prendere forma il calendario del campionato di serie B 2021/2022. Il sorteggio è in corso di svolgimento a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, nell’evento esclusivo organizzato dLega B. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

