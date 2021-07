Mercato Juventus, possibile scambio con l’Atalanta: sul piatto Demiral (Di venerdì 23 luglio 2021) Mercato Juventus – L’asse Bergamo-Torino rischia assolutamente di surriscaldarsi. Come rivelato nel corso della diretta Twitch su Juventibus da Luca Momblano, l’Atalanta e la Juventus potrebbero entrare nell’ordine di idee di imbastire un super scambio, inserendo nell’affare Demiral e Pessina. L’operazione nasce da presupposto che gli orobici stanno ricevendo offerte da capogiro per Christian Romero, sul quale è piombato con decisione il Tottenham, pronto all’assalto decisivo dopo i sondaggi esplorativi dei giorni scorsi. Mercato Juventus, ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 23 luglio 2021)– L’asse Bergamo-Torino rischia assolutamente di surriscaldarsi. Come rivelato nel corso della diretta Twitch su Juventibus da Luca Momblano,e lapotrebbero entrare nell’ordine di idee di imbastire un super, inserendo nell’affaree Pessina. L’operazione nasce da presupposto che gli orobici stanno ricevendo offerte da capogiro per Christian Romero, sul quale è piombato con decisione il Tottenham, pronto all’assalto decisivo dopo i sondaggi esplorativi dei giorni scorsi., ...

MarcelloChirico : la #Juventus ha proposto scambi #Bernardeschi ?? #Damsgaard a @sampdoria #Bernardeschi (+ #Frabotta )??#Gosens ad… - forumJuventus : GdS: 'Dybala non si muove, il legame di Paulo con la Juventus è tornato saldo e futuribile e la Joya non è più sul… - hbk_89 : RT @86_longo: ?? Come anticipato nella “Soffiata di Cm” di 4 giorni fa, il #Milan è a conoscenza dell’interesse della #Juventus (ancora ness… - TeofiloSteven : RT @86_longo: ?? Come anticipato nella “Soffiata di Cm” di 4 giorni fa, il #Milan è a conoscenza dell’interesse della #Juventus (ancora ness… - mmajernamarco : RT @86_longo: ?? Come anticipato nella “Soffiata di Cm” di 4 giorni fa, il #Milan è a conoscenza dell’interesse della #Juventus (ancora ness… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Juventus, Cristiano Ronaldo atteso a Torino: l'agenda dei bianconeri E con l'arrivo del top player inizierà una settimana piena per la Juventus, tra impegni di mercato e il campo. Una fitta agenda di appuntamenti in casa Juve Tra lunedì e martedì infatti a Torino è ...

Pjanic Juventus, il Barcellona apre ad una condizione: i dettagli Miralem Pjanic in uscita dal Barcellona: ipotesi Juve per il bosniaco, le ultime indiscrezioni dalla Spagna C'è anche Miralem Pjanic tra gli osservati speciali della Juventus sul mercato per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Nuovi contatti nelle ultime ore, con il bosniaco che preme per tornare in bianconero. Il numero 8 non è più centrale nei ...

L'IMBOSCATA - Acquisti, cessioni e rinnovi: mercato Juve in stand by. La telenovela Locatelli e la... Tutto Juve Mercato Juventus, possibile scambio con l’Atalanta: sul piatto Demiral MERCATO JUVENTUS – L’asse Bergamo-Torino rischia assolutamente di surriscaldarsi. Come rivelato nel corso della diretta Twitch su Juventibus da Luca Momblano, l’Atalanta e la Juventus potrebbero entra ...

Calciomercato Lazio, Rugani per completare la difesa: i dettagli Il centrale della Juventus piace a Sarri che lo vorrebbe per completare il pacchetto dei difensori. La Juve apre al prestito, ma servono cessioni.

