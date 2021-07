M5s, la moglie del deputato Niccolò Invidia è stata eletta in Bulgaria con il partito anti-sistema dello showman Slavi Trifonov (Di venerdì 23 luglio 2021) C’è un filo che lega il M5s e il partito bulgaro anti-sistema “Ima takav narod” (“C’è un popolo così”) e non è più solo teorico: Pavela Vasileva Mitova, moglie del deputato 5 stelle Niccolò Invidia, è stata eletta parlamentare del partito arrivato primo alle ultime elezioni in Bulgaria. Tutto è iniziato quattro anni fa quando il conduttore e cantante bulgaro, Slavi Trifonov, ha promosso un referendum sul taglio del finanziamento pubblico ai partiti. Dal successo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) C’è un filo che lega il M5s e ilbulgaro“Ima takav narod” (“C’è un popolo così”) e non è più solo teorico: Pavela Vasileva Mitova,del5 stelle, èparlamentare delarrivato primo alle ultime elezioni in. Tutto è iniziato quattro anni fa quando il conduttore e cantante bulgaro,, ha promosso un referendum sul taglio del finanziamento pubblico ai partiti. Dal successo di ...

Advertising

Frankf1842 : RT @Ste_Mazzu: Cioè, il video osceno che 'legittima' l'omicidio di Youns El Boussettaoui non l'ha fatto la moglie del killer o il sindaco d… - Simo07827689 : RT @Ste_Mazzu: Cioè, il video osceno che 'legittima' l'omicidio di Youns El Boussettaoui non l'ha fatto la moglie del killer o il sindaco d… - buonweekend : RT @Ste_Mazzu: Cioè, il video osceno che 'legittima' l'omicidio di Youns El Boussettaoui non l'ha fatto la moglie del killer o il sindaco d… - pameladiverona : RT @Ste_Mazzu: Cioè, il video osceno che 'legittima' l'omicidio di Youns El Boussettaoui non l'ha fatto la moglie del killer o il sindaco d… - BabbaiFabry : RT @Ste_Mazzu: Cioè, il video osceno che 'legittima' l'omicidio di Youns El Boussettaoui non l'ha fatto la moglie del killer o il sindaco d… -