EnduroGP, Svezia: Ruprecht con la Tm in testa nel day 1, volano gli italiani (Di venerdì 23 luglio 2021) Serviva un colpo di scena per riaprire il Mondiale Fim EnduroGP. Lo scossone è arrivato oggi al termine della prima giornata di gara del GP di Svezia a Skövde, valido come quarto round del Campionato ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 luglio 2021) Serviva un colpo di scena per riaprire il Mondiale Fim. Lo scossone è arrivato oggi al termine della prima giornata di gara del GP dia Skövde, valido come quarto round del Campionato ...

