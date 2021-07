Urso “A Tokyo con buone aspettative e numeri record”

(Di giovedì 22 luglio 2021) GIAPPONE () (ITALPRESS) – “Arriviamo anon soltanto con, ma con una squadra di cinque atleti, tre uomini e due donne, la seconda spedizione piu numerosa nella storia della pesistica italiana”. Con orgoglio e speranza Antoniosi appresta a vivere i Giochi Olimpici di. La Federazione italiana pesistica presenta in Giappone una delegazione importante sotto il profilo qualitativo e quantitativo. “C'è grande soddisfazione – ammette il presidente della Fipe all'Italpress – Se a Sydney portammo la spedizione più numerosa in termini assoluti, con 6 atleti su ...

Altrettanto clamorosa la questione della Russia, accusata di doping di Stato: aandranno solo ... Secondo il presidente federale, Antonio, ' almeno due di loro possono lottare per una ...... è 15esimo nella ranking mondiale (nella categoria fino a 61 kg) ma si qualifica perin ... "E' una grandissima soddisfazione ? afferma il Presidente FIPE Antonio? questo è il risultato di ...Con orgoglio e speranza Antonio Urso si appresta a vivere i Giochi Olimpici di Tokyo. La Federazione italiana pesistica presenta in Giappone una delegazione importante sotto il profilo qualitativo e ...Il pesista di Castelvetrano arriva in Giappone da numero 3 della categoria 81 kg e da campione Europeo in carica. Cinque gli azzurri in gara. Soddisfatto il presidente Fipe, il nisseno Urso: