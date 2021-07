L’ex Pm Russo replica a Gargani su giustizia e Davigo

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 22 luglio 2021) MichelangeloL’articolo dell’On.le Giuseppeapparso ieri ha il merito di focalizzare quesiti importanti, ma ricorrenti, sulla funzione dei Pubblici Ministeri in rapporto con la Politica. L’accusa di violazione del segreto istruttorio a, vista con goduria dalle schiere di insofferenti per il personaggio, è stata tuttavia l’occasione per l’Onorevole(rispettosissimo, sia chiaro, verso Piercamillo) per rispolverare un suo vecchio cavallo di battaglia, sempre lo stesso da tre decenni. Il male assoluto per la credibilità della, a suo modo di vedere, ...