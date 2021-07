Dl Recovery: al via discussione generale in Aula Camera (Di mercoledì 21 luglio 2021) Al via, nell'Aula della Camera, della discussione generale del decreto legge Recovery. Il testo però dovrebbe tornare in commissione: la richiesta, secondo quanto si apprende, sarà formalizzata in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Al via, nell'della, delladel decreto legge. Il testo però dovrebbe tornare in commissione: la richiesta, secondo quanto si apprende, sarà formalizzata in ...

Advertising

TeresaBellanova : Anche il Consiglio dell'Unione Europea dà il via libera al Recovery Plan dell'Italia. Un'ottima notizia: i 190 mili… - iconanews : Dl Recovery: al via discussione generale in Aula Camera - MaggioreSimona : Quando sono incerta sulle prox mosse del Governo, mi rileggo o riascolto Draghi a Rimini nel 2020, aggiungo le cond… - CorrNazionale : Recovery, MiC: al via la selezione del personale per la Soprintendenza speciale per il Pnrr. Si cercano archeologi,… - agro24tw : Angri. Ferraioli: “Recovery Plan, l’agro resta marginale” -