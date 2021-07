Trasporti | convenzione Mims-Ansfisa per programma di ispezioni su strade e autostrade

(Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Accelerano e si rafforzano le attività ispettive sue autocon la firma dellada parte del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, e del Direttore dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (), Domenico De Bartolomeo. Laregola i rapporti tra Ministero e Agenzia e, recependo le indicazioni del Ministro Giovannini, consente addi mettere in atto un piano disu, ...

Teleborsa

