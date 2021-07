Genoa, ufficiale l’arrivo di Vanheusden dall’Inter: il comunicato (Di martedì 20 luglio 2021) Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo di Zinho Vanheusden in rossoblù: ecco l’annuncio social del Grifone Il Genoa ha ufficializzato con un tweet l’arrivo di Zinho Vanheusden in rossoblù. Il difensore belga si trasferisce al Grifone con la formula del prestito secco dopo l’esperienza allo Standard Liegi. Zinho #Vanheusden è Rossoblù! pic.twitter.com/ipag1SowMg— Genoa CFC (@GenoaCFC) July 20, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021) Ilha ufficializzatodi Zinhoin rossoblù: ecco l’annuncio social del Grifone Ilha ufficializzato con un tweetdi Zinhoin rossoblù. Il difensore belga si trasferisce al Grifone con la formula del prestito secco dopo l’esperienza allo Standard Liegi. Zinho #è Rossoblù! pic.twitter.com/ipag1SowMg—CFC (@CFC) July 20, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

