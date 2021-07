Pau Lopez: «Onorato di essere al Marsiglia. Vivremo grandi emozioni» (Di lunedì 19 luglio 2021) Pau Lopez, nuovo portiere del Marsiglia in prestito dalla Roma, ha salutato i tifosi del club francese: le dichiarazioni Pau Lopez, nuovo portiere del Marsiglia in prestito dalla Roma, ha salutato i tifosi del club francese. Le dichiarazioni affidate a Twitter. «È un onore e un orgoglio arrivare al Marsiglia e difendere i colori di questo grande club. Grazie tante per la fiducia e per l’accoglienza. Sono sicuro che Vivremo grandi emozioni insieme». C'est un honneur et une fierté de rejoindre @OM Officiel et de défendre les couleurs de ce grand ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Pau, nuovo portiere delin prestito dalla Roma, ha salutato i tifosi del club francese: le dichiarazioni Pau, nuovo portiere delin prestito dalla Roma, ha salutato i tifosi del club francese. Le dichiarazioni affidate a Twitter. «È un onore e un orgoglio arrivare ale difendere i colori di questo grande club. Grazie tante per la fiducia e per l’accoglienza. Sono sicuro cheinsieme». C'est un honneur et une fierté de rejoindre @OM Officiel et de défendre les couleurs de ce grand ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Pau Lopez ceduto a titolo temporaneo all'Olympique Marsiglia In bocca al lupo, Pau! #ASRoma - marcoconterio : ?? ?? Pau Lopez a Marsiglia per la firma con il #TeamOM. Nella foto con l'agente Albert Botines e l'intermediario An… - DiMarzio : Cessioni @OfficialASRoma ancora in @Ligue1UberEats dopo Pau López e Under: @justin_kluivert ha aperto al @ogcnice e… - PARED_HESS : RT @verratti_il_re: Annonce Hakimi >>> annonce Pau Lopez - verratti_il_re : Annonce Hakimi >>> annonce Pau Lopez -