Green pass a più velocità, ecco l’ipotesi del governo: «Obblighi diversi a seconda dei colori delle Regioni» (Di lunedì 19 luglio 2021) È attesa per il 26 luglio, giorno di entrata in vigore del nuovo decreto Covid, la lista dei luoghi in cui sarà obbligatorio l’uso del Green pass, il Certificato verde digitale che consente attualmente di spostarsi tra i diversi Paesi europei se si è vaccinati, o se si è guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi o, ancora, se si è negativi al test antigenico o molecolare, da effettuarsi nelle 48 ore prima dello spostamento. Ma il governo Draghi, su indicazione del Cts, potrebbe estenderne l’utilizzo anche a bar, ristoranti, mezzi pubblici, supermercati, cinema, eventi. Un’estensione, ancora indefinita, che sta creando non ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 luglio 2021) È attesa per il 26 luglio, giorno di entrata in vigore del nuovo decreto Covid, la lista dei luoghi in cui sarà obbligatorio l’uso del, il Certificato verde digitale che consente attualmente di spostarsi tra iPaesi europei se si è vaccinati, o se si è guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi o, ancora, se si è negativi al test antigenico o molecolare, da effettuarsi nelle 48 ore prima dello spostamento. Ma ilDraghi, su indicazione del Cts, potrebbe estenderne l’utilizzo anche a bar, ristoranti, mezzi pubblici, supermercati, cinema, eventi. Un’estensione, ancora indefinita, che sta creando non ...

Advertising

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - FratellidItalia : Il governo chiederà il green pass anche a chi sbarca ogni giorno illegalmente in Italia o le assurde limitazioni ch… - Paola_zrz : RT @SusannaCeccardi: Non possiamo chiedere ai cittadini tampone o vaccino anche per andare a prendere un cappuccino! Il green pass per anda… - Demoneivo : @SkyTG24 Subito green pass anche per comprare generi alimentari di prima necessità e prolungamento dello stato di e… -