Sabelli nel ritiro del Genoa: un’operazione programmata da gennaio (Di domenica 18 luglio 2021) Stefano Sabelli è arrivato nel ritiro del Genoa. un’operazione a parametro zero per il terzino destro che, come anticipato il 19 gennaio, aveva firmato per l’Empoli soltanto fino a giugno. Proprio perché per la stagione 2021-2022 aveva preso contatti con il Genoa, come certificato dal suo arrivo nel ritiro per mettersi a disposizione di Ballardini. E già a settembre scorso c’erano tracce. Ora il Genoa cerca un attaccante, non molla la presa per Lammers ma occhio alle sorprese perché anche uno specialista come Diego Costa – dopo il mancato accordo con il ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 luglio 2021) Stefanoè arrivato neldela parametro zero per il terzino destro che, come anticipato il 19, aveva firmato per l’Empoli soltanto fino a giugno. Proprio perché per la stagione 2021-2022 aveva preso contatti con il, come certificato dal suo arrivo nelper mettersi a disposizione di Ballardini. E già a settembre scorso c’erano tracce. Ora ilcerca un attaccante, non molla la presa per Lammers ma occhio alle sorprese perché anche uno specialista come Diego Costa – dopo il mancato accordo con il ...

