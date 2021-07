PlayStation 4 usate per minare criptovalute? In realtà erano bot per Fifa Ultimate Team (Di domenica 18 luglio 2021) Qualche settimana fa, vi avevamo riportato una notizia decisamente inusuale: la polizia ucraina aveva fatto irruzione in un magazzino, scoprendo che al suo interno era presente un'operazione illegale di mining di criptovalute. Non solo: a quanto pare c'era anche un'intera sala con la bellezza di 3800 PlayStation 4, anch'esse appartenenti ai trasgressori e rigorosamente attive. All'inizio si sospettava che queste console fossero usate per minare le criptovalute: le PS4 non hanno una memoria sufficientemente potente per un'operazione del genere, ma quasi 4000 di esse possono fare qualcosina. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 18 luglio 2021) Qualche settimana fa, vi avevamo riportato una notizia decisamente inusuale: la polizia ucraina aveva fatto irruzione in un magazzino, scoprendo che al suo interno era presente un'operazione illegale di mining di. Non solo: a quanto pare c'era anche un'intera sala con la bellezza di 38004, anch'esse appartenenti ai trasgressori e rigorosamente attive. All'inizio si sospettava che queste console fosseroperle: le PS4 non hanno una memoria sufficientemente potente per un'operazione del genere, ma quasi 4000 di esse possono fare qualcosina. Leggi altro...

