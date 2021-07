Calcio: Barcellona. Koeman 'Messi favorito per vincere Pallone d'Oro' (Di domenica 18 luglio 2021) "Leo è il capitano della squadra, un esempio da seguire", dice il tecnico olandese Barcellona (SPAGNA) - "Messi è molto importante, è il capitano della squadra e un esempio da seguire. La sua stagione,... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021) "Leo è il capitano della squadra, un esempio da seguire", dice il tecnico olandese(SPAGNA) - "è molto importante, è il capitano della squadra e un esempio da seguire. La sua stagione,...

mr_kubra : RT @sportmediaset: Il #Barcellona si prepara a lasciare il Camp Nou: per Messi e compagni c'è il Johan Cruyff. #SportMediaset https://t.co… - sportmediaset : Il #Barcellona si prepara a lasciare il Camp Nou: per Messi e compagni c'è il Johan Cruyff. #SportMediaset - FFunesto : @Tractor220510 È calcio estivo, se Radu non gioca vuol dire che non è meglio di Handanovic. A Conte non piaceva, ad… - sportface2016 : #Barcellona, Koeman non ha dubbi: '#Messi è il favorito numero uno per il Pallone d'Oro' - MTheo97 : @GiovaB95 Tanto sono bravi solo a parlare di Maradona, sole, mare, pizza e città di napoli in sé, anche quando parl… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Barcellona Calcio: Barcellona. Koeman 'Messi favorito per vincere Pallone d'Oro' Tra i nuovi arrivi in casa Barcellona ci sono Depay e Emerson: "Conosco molto bene Memphis e sa ... Vive per il calcio. Per quanto riguarda Frenkie deve continuare per la sua strada. Nell'ultima ...

Barcellona, Koeman: 'Messi favorito numero uno per il Pallone d'Oro' Non ha dubbi Ronald Koeman , che a Barca TV indica in Lionel Messi , ufficialmente ancora senza squadra, il candidato numero uno per il più prestigioso premio individuale nel calcio. Dopo le due ...

Così Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, intervistato dal sito ... ed è un ragazzo molto serio e calmo. Vive per il calcio. Per quanto riguarda Frenkie deve continuare per la sua strada.

Barcellona, Koeman: “Messi favorito numero uno per il Pallone d’Oro” “È il candidato principale per la grande stagione che ha fatto e per aver vinto la Copa América. Per me è il favorito numero uno per vincere quest’anno“. Non ha dubbi Ronald Koeman, che a Barca TV ind ...

