F1, GP Gran Bretagna Silverstone 2021, prove libere 2 in tv oggi: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 17 luglio 2021) Prosegue il weekend di gare a Silverstone, dove si disputa il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Nella prima giornata è stato il padrone di casa Lewis Hamilton a prendersi le prime pagine dei giornali, mandando in visibilio il pubblico inglese. Nella giornata odierna di sabato 17 luglio andrà in scena la seconda sessione di prove libere dalle 13.00 alle 14.00, orario italiano. Diversamente dal format normale, però, essa verrà seguita dalla Sprint Race. Il nuovo format prevede infatti una mini-gara di 100 km per stabilire chi conquisterà la pole position. La ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Prosegue il weekend di gare a, dove si disputa ilPremio didi Formula 1. Nella prima giornata è stato il padrone di casa Lewis Hamilton a prendersi le prime pagine dei giornali, mandando in visibilio il pubblico inglese. Nella giornata odierna di sabato 17 luglio andrà in scena la seconda sessione didalle 13.00 alle 14.00,italiano. Diversamente dal format normale, però, essa verrà seguita dalla Sprint Race. Il nuovo format prevede infatti una mini-gara di 100 km per stabilire chi conquisterà la pole position. La ...

Advertising

borghi_claudio : Fino a ieri: zero contagi in Gran Bretagna > Merito dei vaccini!!! oggi: record di contagi un Gran Bretagna > Ci vu… - fanpage : 'Bisogna bloccare i voli con la Gran Bretagna' Ricciardi lancia l'appello. - Corriere : La lettera di 1.200 scienziati a Boris Johnson: «La riapertura di lunedì? Pericolosa e immorale» - zazoomblog : Gran Bretagna e la più grande campagna antinfluenzale di sempre: 35 milioni di persone - #Bretagna #grande… - sportface2016 : #F1, #GPSilverstone #GreatBritainSGP 2021, prove libere 2 in tv oggi: canale, orario e diretta streaming -