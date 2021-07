Napoli | Luciano Spalletti chiama Insigne | “Resta con noi”

(Di giovedì 15 luglio 2021) L’avventura diè iniziata con uno spinoso caso da risolvere: quello riguardante Lorenzo. Il capitano azzurro ha un solo anno di contratto con il club partenopeo e così, in caso di mancato accordo per il rinnovo, sarà immediatamente ceduto in questa finestra estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato dal Corriere L'articolo

Advertising

LoveSud2 : RT @TheNapoliZone: ??| Il nuovo tecnico Luciano #Spalletti insieme alla rosa azzurra è giunto in Val di Sole poco dopo le 12.30 dove il gru… - titty_napoli : RT @MGuardasole: L’arrivo di #Luciano Spalletti ?? ?? Dimaro - titty_napoli : RT @TheNapoliZone: ??| Il nuovo tecnico Luciano #Spalletti insieme alla rosa azzurra è giunto in Val di Sole poco dopo le 12.30 dove il gru… - velocevolo : RT @Capelvenere1: «Le scarpe le voglio larghe di dentro e strette di fuori. Sapete, ho i piedi che mi hanno fatto una cattiva riuscita.» (T… - FlaGu52 : RT @Capelvenere1: «Le scarpe le voglio larghe di dentro e strette di fuori. Sapete, ho i piedi che mi hanno fatto una cattiva riuscita.» (T… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Luciano

Ilè arrivato nel ritiro di Dimaro (provincia di Trento), dove resterà fino al 20 luglio per preparare l'inizio della nuova stagione. Alle 17.30 il primo allenamento agli ordini di...Sta per prendere ufficialmente il via il ritiro estivo deldiSpallettiIlda pochi minuti e' arrivato a Dimaro, sede del primo ritiro estivo degli azzurri. Ad agosto ci sarà la seconda tappa a Castel di Sangro. Alle 17:30 il primo ...L'avventura di Luciano Spalletti a Napoli è iniziata con uno spinoso caso da risolvere: quello riguardante Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro ha un solo ...Risultato incomprensibile. Spalletti? Grande scelta da parte del Napoli. Tecnico preparato che ha dimostrato ovunque sia stato di avere grandi competenze. Conosco bene Luciano, so quando entusiasmo ...