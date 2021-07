Inter | trattativa con Socios non ancora chiusa Possibile colpo di scena?

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Inter | Ai dettagli la trattativa per la cessione di #Esposito al Basilea: le ultime - DiMarzio : #Inter, da Bellerin all'idea Hateboer: il punto - vivoperlinter : #Inter: le novità sullo sponsor principale - infoitsport : Inter, Bellerin ha già detto sì : la trattativa con l’Arsenal è dura, spunta il Piano B - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Inter, Bellerin ha già detto sì: la trattativa con l'Arsenal è dura, spunta il Piano B -

Ultime Notizie dalla rete : Inter trattativa

... ma adesso c'è da trattare ancora con l'Arsenal L'ha in mano il sì di Hector Bellerin per il ... Ma laè in salita perché ..., il capitolo dello sponsor principale non è ancora stato concluso . ' Lacon Socios.com non è chiusa perché - spiega Tuttosport in edicola oggi (mercoledì 14 luglio, ndr) - ci ...Variety riferisce che A24 chiede 2,5 miliardi di dollari e sta valutando da 18 mesi potenziali acquisizioni. Non è chiaro se le trattative siano in corso e una fonte della rivista statunitense avrebbe ...Inter, continua l caccia all'erede di Hakimi ... Con Giulini va ancora definita la questione Nainggolan, e chissà che le due trattative non possano incrociarsi. Piace sempre Hateboer dell'Atalanta ...