In rosso Brunello Cucinelli dopo i dati sui ricavi semestrali

(Teleborsa) – Si muove in territorio negativo il re del cachemire, che si attesta a 50,65, con un calo dell'1,55%. I ricavi a quota 313,7 milioni di euro nel primo semestre del 2021 non sembrano scaldare gli investitori. Le entrate di Brunello Cucinelli, comunicate ieri sera a mercato chiuso, sono aumentate del +7,7% (+10% a cambi costanti) rispetto ai 291,4 milioni di euro al 30 giugno 2019. Il gruppo attivo nel settore del lusso ha anche detto di "immaginare per l'anno del riequilibrio 2021 un'ottima crescita intorno al +20% rispetto al 2020, con un incremento di circa il +10% rispetto al 2019.

