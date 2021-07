Battlefield 2042 su PS5 e Xbox Series X S e su PS4 e Xbox One Le differenze tra next-gen e old gen

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Dal reveal di, EA e DICE hanno dichiarato che il gioco sarebbe arrivato sia su console-gen che su last-gen, con una serie diper rendere il gameplay efficace su tutte le piattaforme. Ora, attraverso un post pubblicato sul sito ufficiale, il team di sviluppo ed il publisher entrano maggiormente nel dettaglio e svelano quali saranno queste. Una cosa la sapevamo già, ovvero che su PlayStation 4 eOne il numero massimo dei giocatori in una mappa sarebbe stato di 64, anziché 128 come sulle console-gen. Oltre ...

...di questa avranno risposta anche durante il prossimo evento della società americana che prenderà luogo tra un paio di giorni e che sicuramente vedrà la presenza del nuovissimo. In ...EA e DICE hanno confermato chesupporterà il cross - play, ma non tra tutte le piattaforme. Il nuovo capitolo della serie, che segue e rivoluziona il setting rispetto aV , introdurrà la tanto richiesta ...EA DICE fornisce un importante chiarimento sulle funzioni del Bot multiplayer di Battlefield 2042 e sulle limitazioni della versione lastgen ...Direttamente da DICE ed Electronic Arts arriva la conferma del cross-platform per il nuovo Battlefield 2042, ma non sarà usufruibile da tutti.