Problemi a un ginocchio, niente Tokyo per Federer (Di martedì 13 luglio 2021) GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Dopo Nadal, anche Roger Federer rinuncia ai Giochi di Tokyo. E’ lo stesso svizzero ad annunciarlo via social: “Durante la stagione sull’erba, sfortunatamente ho avuto una ricaduta al ginocchio e devo accettare di dovermi ritirare dai Giochi Olimpici di Tokyo. Sono enormemente dispiaciuto perchè ogni volta è stato un onore e un momento importante della mia carriera rappresentare la Svizzera. Ho già cominciato il processo di recupero con la speranza di tornare in campo più in là in estate. Auguro alla squadra svizzera le migliori fortune e tiferò da lontano”.Federer, 39 ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 luglio 2021) GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Dopo Nadal, anche Rogerrinuncia ai Giochi di. E’ lo stesso svizzero ad annunciarlo via social: “Durante la stagione sull’erba, sfortunatamente ho avuto una ricaduta ale devo accettare di dovermi ritirare dai Giochi Olimpici di. Sono enormemente dispiaciuto perchè ogni volta è stato un onore e un momento importante della mia carriera rappresentare la Svizzera. Ho già cominciato il processo di recupero con la speranza di tornare in campo più in là in estate. Auguro alla squadra svizzera le migliori fortune e tiferò da lontano”., 39 ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ROGER FEDERER RINUNCIA A TOKYO 2020 Per lo svizzero problemi a un ginocchio #SkySport #Tokyo2020 #Tennis #Federer - DirettaSicilia : Problemi a un ginocchio, niente Tokyo per Federer, - STnews365 : Federer, problemi al ginocchio: addio alle Olimpiadi. 'Sono molto deluso, perché è stato un onore e un momento clou… - IlModeratoreWeb : Problemi a un ginocchio, niente Tokyo per Federer - - nestquotidiano : Problemi a un ginocchio, niente Tokyo per Federer -

Ultime Notizie dalla rete : Problemi ginocchio Ossigeno e volontari: Fondazione Rava impegnata contro il Covid ad Haiti ... una richiesta di aiuto perché la pandemia sta mettendo in ginocchio lo staff degli ospedali Saint ... ancora una volta, ma anche per contribuire alla soluzione dei problemi delle famiglie in difficoltà,...

Conto corrente: con la Lista Dubai nuovi guai con il fisco! A questo punto, i problemi maggiori saranno in capo a quanti avranno deciso di non aderire alla ... che nell'arco delle prosisme settimane potrebbe mettere in ginocchio una buona parte dei contribuenti ...

Problemi a un ginocchio, niente Tokyo per Federer ciociariaoggi.it Tokyo 2020, Federer non ci sarà: "Problema al ginocchio, grande delusione" Roger Federer ha infatti annunciato che non prenderà parte ai Giochi di Tokyo a causa di un problema al ginocchio: "Durante la stagione sull'erba, sfortunatamente, ho subito una battuta d'arresto con ...

Tennis, Roger Federer ha annunciato che non parteciperà alle Olimpiadi Lo svizzero Roger Federer, dopo aver saltato le Olimpiadi di Rio 2016 per infortunio, è costretto a dire addio anche ai Giochi di Tokyo per un problema al ginocchio, come ha annunciato su Twitter. L'e ...

... una richiesta di aiuto perché la pandemia sta mettendo inlo staff degli ospedali Saint ... ancora una volta, ma anche per contribuire alla soluzione deidelle famiglie in difficoltà,...A questo punto, imaggiori saranno in capo a quanti avranno deciso di non aderire alla ... che nell'arco delle prosisme settimane potrebbe mettere inuna buona parte dei contribuenti ...Roger Federer ha infatti annunciato che non prenderà parte ai Giochi di Tokyo a causa di un problema al ginocchio: "Durante la stagione sull'erba, sfortunatamente, ho subito una battuta d'arresto con ...Lo svizzero Roger Federer, dopo aver saltato le Olimpiadi di Rio 2016 per infortunio, è costretto a dire addio anche ai Giochi di Tokyo per un problema al ginocchio, come ha annunciato su Twitter. L'e ...