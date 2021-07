Documentario Renzi: leader Iv, 'non ho nulla da nascondere, non temo niente e nessuno' (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Oggi alle cinque e mezza mi chiama un giornalista, Emiliano Fittipaldi, e mi dice 'senatore, ti comunico che sei indagato dalla procura di Roma'. Di solito queste comunicazioni le fanno i magistrati o la polizia giudiziaria, in Italia l'informazione viene data da un giornalista...". Così Matteo Renzi in un video su Fb, dopo aver ricevuto la notizia di essere indagato per finanziamento illecito in relazione alla vicenda del Documentario del leader di Iv su Firenze, ‘Firenze secondo me', realizzato dalla società di Lucio Presta, Arcobaleno Tre. "Questo avviso di garanzia non so in che cosa possa sostanziarsi, si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Oggi alle cinque e mezza mi chiama un giornalista, Emiliano Fittipaldi, e mi dice 'senatore, ti comunico che sei indagato dalla procura di Roma'. Di solito queste comunicazioni le fanno i magistrati o la polizia giudiziaria, in Italia l'informazione viene data da un giornalista...". Così Matteoin un video su Fb, dopo aver ricevuto la notizia di essere indagato per finanziamento illecito in relazione alla vicenda deldeldi Iv su Firenze, ‘Firenze secondo me', realizzato dalla società di Lucio Presta, Arcobaleno Tre. "Questo avviso di garanzia non so in che cosa possa sostanziarsi, si ...

Advertising

Corriere : Finanziamento illecito: indagati Matteo Renzi e Lucio Presta per il documentario Firenz... - rtl1025 : ??L'ex premier Matteo #Renzi è indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni insieme al manager dei vip L… - petergomezblog : Matteo Renzi e il manager dei vip Lucio Presta indagati a Roma per finanziamento illecito. Indagine su 450 mila eur… - YrelamY : RT @mazzettam: Renzi ha incassato 750.000 eurini per un documentario, che a sua volta ha incassato 1.000 euro, forse. Secondo i giudici la… - BupaMichele : RT @petergomezblog: Matteo Renzi e il manager dei vip Lucio Presta indagati a Roma per finanziamento illecito. Indagine su 450 mila euro pe… -