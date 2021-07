Covid al Genoa, due calciatori in quarantena obbligatoria (Di martedì 13 luglio 2021) Il Genoa è pronto a prepararsi per la prossima stagione, l’obiettivo è quello di disputare un campionato tranquillo e raggiungere la salvezza il prima possibile. La dirigenza dovrà muoversi sul calciomercato per rinforzare una squadra che ha dimostrato alcune lacune. L’ultimo torneo è stato troppo altalenante, la prima parte deludente poi l’arrivo di Ballardini ha cambiato le carte in tavola. Nel frattempo Davide Biraschi e Stefano Sturaro non sono partiti per il ritiro di Neustift, in Austria. Entrambi hanno avuto contatti con una persona positiva al Cpvid-19 e potranno aggregarsi con il resto della squadra solo una volta completato il periodo di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 luglio 2021) Ilè pronto a prepararsi per la prossima stagione, l’obiettivo è quello di disputare un campionato tranquillo e raggiungere la salvezza il prima possibile. La dirigenza dovrà muoversi sul calciomercato per rinforzare una squadra che ha dimostrato alcune lacune. L’ultimo torneo è stato troppo altalenante, la prima parte deludente poi l’arrivo di Ballardini ha cambiato le carte in tavola. Nel frattempo Davide Biraschi e Stefano Sturaro non sono partiti per il ritiro di Neustift, in Austria. Entrambi hanno avuto contatti con una persona positiva al Cpvid-19 e potranno aggregarsi con il resto della squadra solo una volta completato il periodo di ...

Advertising

gtimossi69 : RT @GenoaCFC: Davide #Biraschi e Stefano #Sturaro dovranno restare in quarantena poiché venuti in contatto con un soggetto positivo al Covi… - ilRobyX : Caruggi....© roby roella ..(Genova) #genova #italy #deandre #bn #italia #liguria #photography #photooftheday… - davidwon4206 : RT @GenoaCFC: Davide #Biraschi e Stefano #Sturaro dovranno restare in quarantena poiché venuti in contatto con un soggetto positivo al Covi… - genovatoday : Il Genoa parte per il ritiro, due giocatori finiscono in quarantena: 'Contatti con un positivo al covid'… - bisagnino : Genoa: Biraschi e Sturaro positivi al Covid, sono in quarantena -