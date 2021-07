Atp Bastad 2021: Caruso fuori all’esordio, Vesely lo batte in due set (Di martedì 13 luglio 2021) Termina al primo turno l’avventura di Salvatore Caruso nell’Atp 250 di Bastad. Il tennista azzurro è stato sconfitto in due set da Jiri Vesely, settima testa di serie. Match piuttosto a senso unico, come suggerisce il punteggio di 6-3 6-2, che non ha mai visto il giocatore siciliano rendersi pericoloso. Nonostante parecchi giochi equilibrati e qualche palla break, Caruso non è riuscito a strappare il servizio all’avversario in neppure un’occasione ed è uscito sconfitto dopo 90 minuti di gioco. Primo set deciso da un solo break, giunto nel sesto gioco, tra i rimpianti dell’azzurro, il quale ha mancato due palle break nel ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Termina al primo turno l’avventura di Salvatorenell’Atp 250 di. Il tennista azzurro è stato sconfitto in due set da Jiri, settima testa di serie. Match piuttosto a senso unico, come suggerisce il punteggio di 6-3 6-2, che non ha mai visto il giocatore siciliano rendersi pericoloso. Nonostante parecchi giochi equilibrati e qualche palla break,non è riuscito a strappare il servizio all’avversario in neppure un’occasione ed è uscito sconfitto dopo 90 minuti di gioco. Primo set deciso da un solo break, giunto nel sesto gioco, tra i rimpianti dell’azzurro, il quale ha mancato due palle break nel ...

