Wimbledon 2021 | i promossi e bocciati Tsitsipas e Sinner flop | Djokovic punta il Grande Slam | Berrettini nella storia italiana

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il torneo diva agli archivi con il risultato che un po’ tutti ci aspettavamo. Novaktrionfa anche nel terzo trofeo dellocontro Matteo, battendolo in quattro set. Dopo due settimane di partite, è il momento di capire chi sono ie idi questa edizione numero 134.NOVAK: E come si fa a non mettere tra iil vincitore. Un torneo quasi perfetto per il numero 1 al mondo, che ha perso due soli set durante il suo cammino londinese, al primo turno con Draper e in ...

Advertising

marcoardemagni : Se un anno fa qualcuno mi avesse detto che nel 2021 avremmo vinto Eurovision, Scudetto, Euro 2021 e tutto questo co… - SkySport : ?? WIMBLEDON ???? BERRETTINI VINCE IL 1° SET ?? DJOKOVIC (7-6) ? ?? #BerrettiniDjokovic ?? LIVE su Sky Sport Uno, Sky Spo… - SkyTG24 : Matteo #Berrettini, primo italiano in finale nella storia ultrasecolare del torneo di #Wimbledon, cede al numero 1… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Wimbledon: Berrettini resta umano, Djokovic imbattibile. Ma il futuro è azzurro - OA_Sport : #Wimbledon 2021, i promossi e bocciati. #Tsitsipas e #Sinner flop, #Djokovic punta il Grande Slam, #Berrettini nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon 2021

Io quale non ha giocato a(dove Berrettini si è fatto valere alla grande) e neppure a ...è avvolto nel Pil in crescita e nelle previsioni che danno all'Italia un più 5 per cento per fineNel pomeriggio, saranno accolti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella - con loro, anche il tennista Matteo Berettini , finalista di- e più tardi faranno visita al presidente ...E se Berrettini, dopo aver perso la finale di Wimbledon con il serbo Djokovic, avesse preso il piatto d’argento del secondo classificato e l’avesse lanciato via a mo’ di frisbee per la rabbia di non ...Il torneo di Wimbledon ha un po' rimescolato le carte del ranking WTA. Lo Slam sull'erba di Church Road al femminile ha dato un ulteriore slancio all'australiana Ashleigh Barty che mai aveva vinto il ...