LIVE Mattarella riceve gli azzurri Campioni d'Europa: la diretta (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo la vittoria nella finale degli Europei contro l'Inghilterra, l'Italia campione d'Europa fa visita prima al Quirinale e poi a Palazzo Chigi per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo la vittoria nella finale degli Europei contro l'Inghilterra, l'Italia campione d'fa visita prima al Quirinale e poi a Palazzo Chigi per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio ...

Advertising

SkyTG24 : Euro 2020, l'Italia campione d'Europa. Oggi l'incontro con il presidente Mattarella. LIVE - SkySport : ???? La Nazionale attesa da Mattarella al Quirinale ?? La cerimonia in streaming sul sito di Sky Sport ?? La giornata L… - zazoomblog : LIVE Mattarella riceve gli azzurri Campioni dEuropa: la diretta - #Mattarella #riceve #azzurri #Campioni - LucianoQuaranta : RT @SkySport: ???? La Nazionale attesa da Mattarella al Quirinale ?? La cerimonia in streaming sul sito di Sky Sport ?? La giornata LIVE ?? htt… - genovesergio76 : RT @SkySport: ???? La Nazionale attesa da Mattarella al Quirinale ?? La cerimonia in streaming sul sito di Sky Sport ?? La giornata LIVE ?? htt… -