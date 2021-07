Raffaella Carrà, l’ultimo gesto prima di salutarci (Di domenica 11 luglio 2021) Non soltanto un’icona LGBT, una regina della tv e una cantante internazionale, ma anche una donna vicina a chi aveva più bisogno, anche questo era Raffaella Carrà. La star del Tuca Tuca abitava a Roma, ma in estate passava molto tempo a Porto Santo Stefano e proprio lì ha collaborato in più occasioni con la Misericordia. Qualche settimana fa l’ultimo gesto, Raffaella ha donato la sua palestra di 160 metri quadri alla Misericordia e l’ha fatto in silenzio, senza annunci, senza fare rumore. Roberto Cerulli e gli aiuti di Raffaella Carrà. Il governatore della Misericordia ha ... Leggi su biccy (Di domenica 11 luglio 2021) Non soltanto un’icona LGBT, una regina della tv e una cantante internazionale, ma anche una donna vicina a chi aveva più bisogno, anche questo era. La star del Tuca Tuca abitava a Roma, ma in estate passava molto tempo a Porto Santo Stefano e proprio lì ha collaborato in più occasioni con la Misericordia. Qualche settimana faha donato la sua palestra di 160 metri quadri alla Misericordia e l’ha fatto in silenzio, senza annunci, senza fare rumore. Roberto Cerulli e gli aiuti di. Il governatore della Misericordia ha ...

Advertising

_Techetechete : E stasera andiamo avanti con il nostro tributo a Raffaella Carrà. La puntata è di Massimiliano Canè, il titolo: 'Ra… - RaiCultura : Il video è tratto dall'edizione di 'Canzonissima' del 1971 con lo storico e iconico Tuca tuca cantato e ballato da… - guardian : Raffaella Carrà, Italian cultural institution and LGBT icon, laid to rest in Rome - wajtingforlouis : RT @_mylordteddy: non succede, ma se succede voglio sentire raffaella carrà in tutte le piazze #Euro2020Final #EURO2020 - Monicavda83 : RT @BITCHYFit: Raffaella Carrà, l'ultimo gesto prima di salutarci * -