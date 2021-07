(Di lunedì 12 luglio 2021)tra il ct Robertoe Lucaè una delle foto di Euro 2020. Il trionfo della Nazionale,dopo la vittoria ai rigori sull’Inghilterra, è un capitolo speciale nel rapporto straordinario tra i due ex calciatori della Sampdoria. Legatissimi in campo, fratelli fuori:versano lacrime di gioia sul terreno di gioco di Wembley dove da calciatori, nel 1992, hanno vissuto una cocente delusione con la finale di Coppa dei Campioni persa con la maglia blucerchiata contro il Barcellona. L'articolo proviene da ...

Advertising

RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - Adnkronos : Italia campione d’Europa, l’abbraccio tra #Mancini e #Vialli #ItsComingRome - rtl1025 : ?? ITALIA CAMPIONE D'EUROPA ?? #ItaliaInghilterra #Euro2020 #Euro2020Final #ITAENG - Mike04FC : RT @tuttosport: #Italia campione d'Europa: la reazione della stampa inglese ed estera | Le IMMAGINI ?? - gilnar76 : ?? REPICE proclama L'ITALIA CAMPIONE D'EUROPA || ITALIA INGHILTERRA 4 3 (DCR) #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia campione

L'prova a farsi vedere al 25' con un filtrante di Insigne per Chiesa, chiude la difesa dei britannici. Poi al 28' tentativo da fuori di Insigne, largo. Grande giocata di Chiesa che dopo un ...A Wembley è l'd'Europa , 53 anni dopo l'ultima volta. Nonostante tutto. Nonostante un torneo cucito su misura degli inglesi. Nonostante una finale giocata in trasferta . Una finale ...I supplementari - Mancini decide che è arrivato il momento di Belotti che prende il posto di Insigne. Poi la risposta, il pareggio di Bonucci, i supplementari e ancora i rigore come 15 anni fa al mond ...Video Italia Inghilterra (risultato finale 4-3 dcr): la lotteria dei rigori premia gli azzurri che si laureano campioni d'Europa!