Appiano Gentile | chiusa discoteca abusiva

Advertising

Inter : ?? | INTER FANS Ad Appiano Gentile il saluto dei tifosi nerazzurri alla squadra ?? - Inter : ?? | PRE SEASON Prosegue la preparazione dei nerazzurri in vista della stagione 2021/2022??? Per vedere la gallery… - SkySport : Inter, tifosi salutano Inzaghi e giocatori ad Appiano Gentile: cori anche per Eriksen ?? @MatteoBarzaghi #SkySport… - ValdoPhale : RT @Inter: ?? | INTER FANS Ad Appiano Gentile il saluto dei tifosi nerazzurri alla squadra ?? - Bianca34874951 : RT @Inter: ?? | INTER FANS Ad Appiano Gentile il saluto dei tifosi nerazzurri alla squadra ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Appiano Gentile

Questure sul web

(Como), 10 luglio 2021 " Un bar con sala ristorante trasformato in discotec a, senza alcuna autorizzazione, e in violazione della norme anti Covid. E' stata scoperta la scorsa notte ..."Dirty Dancing" ad, proprio come il titolo della versione italiana del film, è il caso dei "balli proibiti" che si tenevano presso il bar "Wood Club" di via Ordenada 12 adperché vietati ...Intanto, da quel che filtra dal ritiro di Appiano Gentile, Simone Inzaghi vorrebbe valutarlo per bene per capire se farlo rimanere in prima squadra e farlo crescere in prima squadra o farlo andare in ...(La Gazzetta dello Sport) SUPPORTO – Nella giornata di oggi, i giocatori dell’Inter hanno ricevuto il grande affetto dei tifosi al loro arrivo ad Appiano Gentile per l’allenamento odierno. I ...