Chiamata al 112 per una lite fra vicini | ma i carabinieri trovano la droga | arrestato un uomo

Advertising

F_Baldux : @VgaMaths @GattaiGuido @AurelianoStingi @gianlucac1 @DrMCecconi @marco_vergano @MGrecoMD A Bari pediatri sono quasi… - PayInCrypto : Scomparse due giovani donne dopo chiamata al 112: "Sono ferita e la mia amica è morta" - news_ravenna : Scomparse due giovani donne dopo chiamata al 112: 'Sono ferita e la mia amica è morta' - VELOSPORT1960 : I corpi rinvenuti in un campo di mais in zona San Giuliano Milanese. Una delle vittime aveva dato l'allarme al 112 - tempoweb : La drammatica chiamata al 112 e le vane ricerche: morte due #donne travolte dalla #mietitrebbia #3luglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiamata 112

Montagna.tv

I militari sono intervenuti dopo una segnalazione al, notando una persona in stato di agitazione che aveva sbarrato una strada comunale con delle fioriere a seguito di discussioni con alcuni ...Esse vengono attivate dal Numero Unico delle Emergenzeche, dalla sua introduzione, ha fornito ...quando la prima eliambulanza è giunta sul luogo dell'incidente in meno di 10 minuti dalla...Il piccolo, che era in casa con la mamma, è caduto dal secondo piano: è ricoverato al Gaslini di Genova. I carabinieri: «Prevale l’ipotesi dell’incidente». L’allarme da una passante che ha visto il co ...Una venditrice ambulante ha raccontato di aver venduto panini e birra a un gruppo di persone su una macchina grigia. I due uomini, già individuati, erano seduti dietro perché irregolari, senza documen ...