ANSA - IL - PUNTO COVID | Sardegna | casi in aumento e Rt a 1 09

Advertising

borghi_claudio : @Je_Scotti @ImolaOggi @AzzurraBarbuto Si, conosco il punto di vista ma spero sia chiaro che la posizione politica d… - Ansa_Fvg : >ANSA-IL-PUNTO/COVID:mRna a over60, giovani i più contagiati. Fvg prima regione per tamponi molecolari #ANSA - AnsaLombardia : COVID: il punto in Lombardia. Continua la corsa ai vaccini, 10 milioni di dosi somministrate | #ANSA - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG >ANSA-IL-PUNTO/COVID:mRna a over60, giovani i più contagiati Fvg prima regione per… - AnsaVeneto : >ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto, più contagi, ma non è allarme. Variante Delta ancora bassa,, Vaccini, 37,6% ha fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : ANSA PUNTO

ANSA Nuova Europa

Sei giorni senza decessi, ma i nuovi contagi aumentano: nella sola giornata di oggi se ne registrano 51, un record per questo periodo. Secondo la Fondazione Gimbe in Sardegna c'è stato un incremento ...Sei giorni senza decessi, ma i nuovi contagi aumentano: nella sola giornata di oggi se ne registrano 51, un record per questo periodo. Secondo la Fondazione Gimbe in Sardegna c'è stato un incremento ...(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 LUG - In Molise dal 3 all'8 luglio si è registrato un aumento della curva dei contagi da Covid-19 rispetto alla settimana precedente con 21 casi accertati, nessun decesso e nuo ...(ANSA) - CAGLIARI, 09 LUG - Sei giorni senza decessi, ma i nuovi contagi aumentano: nella sola giornata di oggi se ne registrano 51, un record per questo periodo. Secondo la Fondazione Gimbe in ...