Loki 1×05: Un’episodio che ci prepara ad un finale esplosivo (Di giovedì 8 luglio 2021) Ci siamo, sono rimasti gli ultimi due appuntamenti con Loki! La terza serie dei Marvel Studios, disponibile in streaming su Disney+( se non sei ancora abbonato, clicca qui) sta giungendo al termine. Cosa succederà in questi 2 episodi finali? Quali sorprese ci riserveranno? Al momento non abbiamo risposte a queste domande, ma il quinto episodio promette di essere una puntata esplosiva. Le rivelazioni bomba del quarto episodio ci hanno mostrato la TVA sotto un’altra luce. Si è scoperta la Verità sui 3 Time Keepers, e adesso la domanda che più ci tormenta è: chi comanda la TVA? In più la scena post credit è stata la vera chicca della puntata. Loki, che è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Ci siamo, sono rimasti gli ultimi due appuntamenti con! La terza serie dei Marvel Studios, disponibile in streaming su Disney+( se non sei ancora abbonato, clicca qui) sta giungendo al termine. Cosa succederà in questi 2 episodi finali? Quali sorprese ci riserveranno? Al momento non abbiamo risposte a queste domande, ma il quinto episodio promette di essere una puntata esplosiva. Le rivelazioni bomba del quarto episodio ci hanno mostrato la TVA sotto un’altra luce. Si è scoperta la Verità sui 3 Time Keepers, e adesso la domanda che più ci tormenta è: chi comanda la TVA? In più la scena post credit è stata la vera chicca della puntata., che è ...

infoitscienza : Loki 1×05, la recensione – RecensioneVideogiochi per PC e console | - SocialMystery : 01×05. Mi aspettavo un episodio meno preparatorio e un po' più risolutivo. Il vero villain è ancora da scoprire. Vi… - barnesboyfriend : Palle non ne uscito Black Widow ne 1×05 di Loki, ovviamente dico streaming perché sono povero come una capra ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Loki 1×05 Loki 1 05: il riferimento ai Ghostbusters nascosto nell'episodio LEGGI : Loki 1×05 "Viaggio nel mistero": la recensione LEGGI : Loki 1×05: nell'episodio sono nascosti due easter egg su Thanos e Thor La serie è ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame , e ...

Loki: la reazione di Tom Hiddleston alle altre versioni del personaggio LEGGI : Loki 1×05 "Viaggio nel mistero": la recensione LEGGI : Loki 1×05: nell'episodio sono nascosti due easter egg su Thanos e Thor Ecco le parole di Tom Hiddleston sulle altre versioni di Loki: ...

The Stand: la Recensione del 1° Episodio della nuova Serie TV tratta dal Romanzo di Stephen King Mad for Series LEGGI :"Viaggio nel mistero": la recensione LEGGI :: nell'episodio sono nascosti due easter egg su Thanos e Thor La serie è ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame , e ...LEGGI :"Viaggio nel mistero": la recensione LEGGI :: nell'episodio sono nascosti due easter egg su Thanos e Thor Ecco le parole di Tom Hiddleston sulle altre versioni di: ...