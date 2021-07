L' Anm non molla | vuole lo stop ai referendum

Advertising

Lollaw6 : @jacopo_iacoboni 'i reati li decidono i politici'. Eh, sì, caro Travaglio, le leggi penali le scrive il Parlamento:… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “I referendum sono nel nostro sistema abrogativi, poi bisogna dare la parola al Parlamento. Farl… - HaruhiBlack : Estate = nuovi orari dell'Anm = non passa un pullman nemmeno a pagarlo e muori sciolto alle fermate Quando fallirà… - anm_oonchild : Non riesco a crederci - Guido44895392 : Bravo Minoli! Ho sempre guardato con vivo interesse le sue trasmissioni, soprattutto quelle a carattere storico, no… -

Ultime Notizie dalla rete : Anm non

il Giornale

ROMA " "I referendum sono nel nostro sistema abrogativi, poi bisogna dare la parola al Parlamento. Farlo nel momento in cui il governo ha messo su un cantiere così ricco di riformelo comprendiamo". Lo dice il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, a proposito del referendum sulla giustizia in un'intervista a "Radio anch'io" su Radio1. Quelle ...Farlo nel momento in cui il governo ha messo su un cantiere così ricco di riformelo comprendiamo ". L 'dovrebbe però comprendere, vista l'altissima partecipazione dei cittadini, la necessità ...Farlo nel momento in cui il governo ha messo su un cantiere cosí ricco di riforme non lo comprendiamo". Lo dice il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, a proposito ...Farlo nel momento in cui il governo ha messo su un cantiere così ricco di riforme non lo comprendiamo". L'Anm dovrebbe però comprendere, vista l'altissima partecipazione dei cittadini, la necessità e ...