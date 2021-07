Staino: "Il Pd non capisce che il problema non è Salvini ma certa magistratura" (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Quello che il Pd non capisce è che il problema non è Salvini, ma una parte della magistratura che dal ’92, grazie anche a noi, noi della sinistra intendo, si crede onnipotente e unica tenutaria del potere di vita e morte sulle persone”, parola di Sergio Staino. Mentre il Partito democratico non firmerà i referendum sulla giustizia, i sei quesiti voluti dai Radicali e dalla Lega, il vignettista presenzierà ai banchetti. Intervistato da Il Giornale spiega: La sinistra in Italia è sempre stata attenta a compiacere la magistratura, ma ci sono certi magistrati, gli amici di Travaglio per ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Quello che il Pd nonè che ilnon è, ma una parte dellache dal ’92, grazie anche a noi, noi della sinistra intendo, si crede onnipotente e unica tenutaria del potere di vita e morte sulle persone”, parola di Sergio. Mentre il Partito democratico non firmerà i referendum sulla giustizia, i sei quesiti voluti dai Radicali e dalla Lega, il vignettista presenzierà ai banchetti. Intervistato da Il Giornale spiega: La sinistra in Italia è sempre stata attenta a compiacere la, ma ci sono certi magistrati, gli amici di Travaglio per ...

