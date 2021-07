Inghilterra | Sterling | “Prestazione top | ora testa all’Italia”

(Di giovedì 8 luglio 2021) “È stata unatop. Per la prima volta abbiamo concesso un gol ma abbiamo reagito bene e abbiamo mostrato carattere. Ora c’è l’Italia, dobbiamo concentrarci sul week end. Sappiamo cosa vuol dire il calcio per questo paese”. Lo dice Raheem, tra i migliori in campo di-Danimarca 2-1. L’esterno ha prima propiziato l’autogol di Kjaer e poi ha guadagnato il rigore del 2-1 di Kane che vale la finale: “Sapevamo che sarebbe stato difficile. Siamo stati pazienti e sapevamo che con le nostre qualità ce l’avremmo fatta”, ha detto a ITV Sport. SportFace.

I padroni di casa cercano di reagire al 38', quando Kane serve, la cui botta di prima ... Secondo tempo L'insiste all'alba della ripresa, quando serve un miracolo di Schmeichel ...... sul suo cross basso Simon Kjaer - per anticipare- insacca nella propria porta, per l'11esimo autogol di questo Europeo. Un pari casuale, ma meritato perché ora l'c'è. E lo ...Al minuto 102 del primo tempo supplementare il danese Mæhle mette la gamba davanti a quella di Sterling lanciato in area e lo fa cadere. L'arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto del rigore. Il Va ...È bufera attorno al rigore assegnato all'Inghilterra alla fine del primo tempo supplementare della semifinale con la Danimarca: a far discutere non è solo il tuffo di Sterling, che accentua la caduta ...