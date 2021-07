Hai questa vecchia lira a casa? Vale 4.000€ e non lo sai (Di giovedì 8 luglio 2021) Controlla subito a casa se hai ancora delle vecchie lire: qualora trovassi questa versione in particolare, potresti ricavarci un vero e proprio tesoro Sono passati ormai 21 anni da quando l’Italia ha detto ufficialmente addio alla vecchia lira per abbracciare l’euro, ovvero la nuova moneta continentale adottata dalla stragrande maggioranza dei Paesi membri dell’Unione Europea. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 8 luglio 2021) Controlla subito ase hai ancora delle vecchie lire: qualora trovassiversione in particolare, potresti ricavarci un vero e proprio tesoro Sono passati ormai 21 anni da quando l’Italia ha detto ufficialmente addio allaper abbracciare l’euro, ovvero la nuova moneta continentale adottata dalla stragrande maggioranza dei Paesi membri dell’Unione Europea. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

ClaudioBaglioni : Siamo senza parole. Questa volta la sorpresa ce l'hai fatta tu. Ciao Raffaella. #RaffaellaCarrà - giuliapompili : (a me fa molto ridere questa cosa che l'identità digitale italiana sia composta da mille app, una identifica l'altr… - BiagioAntonacci : Ciao Raffaella, avevo scritto questa canzone per te, sei stata la prima star a darmi fiducia come autore…… a tutti… - IoSonoColui : @depi_depi74 @paromatta @OhhRenato @_Nad_ia @simorugg @RobertoHusky49 @Bukaniere @claudia_gln @MaryR_Fra… - BettyOrani : RT @BiagioAntonacci: Ciao Raffaella, avevo scritto questa canzone per te, sei stata la prima star a darmi fiducia come autore…… a tutti noi… -