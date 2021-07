Windows 11 | la taskbar sembra un passo indietro rispetto alla versione attualeHDblog it

(Di martedì 6 luglio 2021) Microsoft ha promesso che ascolterà e valuterà tutti i feedback degli utenti, ma non ha confermato impegni precisi.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

gigibeltrame : Windows 11, la taskbar sembra un passo indietro rispetto alla versione attuale #digilosofia… - HDblog : Windows 11, la taskbar sembra un passo indietro rispetto alla versione attuale - infoitscienza : La taskbar di Windows 11 è peggiore di quella attuale, ma migliorerà - Asgard_Hydra : La taskbar di Windows 11 è peggiore di quella attuale, ma migliorerà - PCrestore : Visualizzare la barra di avvio veloce (Quick Launch) su Windows 10 -

Ultime Notizie dalla rete : Windows taskbar

Tom's Hardware Italia

Laè l'elemento grafico della nuova incarnazione diche fa discutere di più gli utenti e gli appassionati. Benché sia realizzata con tecnologie più nuove (UWP e XAML invece di Win32), le ...In11, laè stata modernizzata , è basata su UWP (XAML) ed è stata riscritta. Come conseguenza, le funzionalità della barra delle applicazioni sono attualmente limitate e il suo ...Microsoft ha promesso che ascolterà e valuterà tutti i feedback degli utenti, ma non ha confermato impegni precisi.La barra delle applicazioni in Windows 11 presenta meno funzionalità rispetto a quelle offerte in Win10, ma Microsoft ascolterà i feedback degli utenti.