Venerdi i funerali di Raffaella Carrà | domani e giovedi camera ardente

(Di martedì 6 luglio 2021) Si terranno venerdì mattina, alle 12, idi, scomparsa ieri all'età di 78 anni. La funzione funebre si terrà presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, a Piazza del Campidoglio., mercoledì 7 luglio, alle 16.00 partirà il corteo funebre da Via Nemea 21, a Roma. Il corteo - informa una nota - farà le seguenti tappe, dove si fermerà un minuto per il pubblico saluto all'artista: Auditorium Rai del Foro Italico (largo Lauro de Bosis), Rai di Via Teulada 66, Teatro delle Vittorie, Rai di Viale Mazzini 14, Campidoglio (Sala Protomoteca).L'apertura della...

