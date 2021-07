Sampdoria | ecco D’Aversa | “Un onore essere qui | Quagliarella sarà fondamentale”

(Di martedì 6 luglio 2021) “Voglio innanzitutto ringraziare il presidente Ferrero e laper l’opportunità. Ho già avuto la fortuna di indossare questa maglia e sono ancora forti le emozioni che la Gradinata Sud sa trasmettere. Ho giocato qui solo sei mesi ma la voglia di tornare è rimasta e per me è unqui ad allenare lanel suo 75° anno. Per me è motivo di grande orgoglio sedere sulla panchina che è stata di Boskov, un grande allenatore e un grande comunicatore“. Sono le prime parole di Robertoda allenatore della. Al termine di un lungo casting la scelta è caduta ...

Presentato questa mattina alla stampa Roberto D'Aversa. Il tecnico ha chiuso il rapporto con il Parma dopo una stagione deludente ed è pronto ad iniziare la nuova stagione con la Sampdoria puntando su ...Carlo Osti, dirigente della Sampdoria, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione di Roberto D'Aversa: le sue parole