Sampdoria, D’Aversa si presenta in conferenza stampa: “Per me è un onore essere qui ad allenare la Sampdoria nel suo 75° anno” (Di martedì 6 luglio 2021) Quest’oggi si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione di Roberto D’Aversa, nuovo allenatore della Sampdoria, dopo l’addio di Ranieri. Affianco a lui il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. LEGGI ANCHE: “Chiellini voleva lasciare la Juve“ Sampdoria-D’Aversa, le prime dichiarazioni Ferrero ha aperto la conferenza stampa: “Non devo presentare il signore a fianco a me, perché si presenta da solo. Oggi è la ... Leggi su rompipallone (Di martedì 6 luglio 2021) Quest’oggi si è tenuta laper lazione di Roberto, nuovo allenatore della, dopo l’addio di Ranieri. Affianco a lui il presidente dellaMassimo Ferrero. LEGGI ANCHE: “Chiellini voleva lasciare la Juve“, le prime dichiarazioni Ferrero ha aperto la: “Non devore il signore a fianco a me, perché sida solo. Oggi è la ...

