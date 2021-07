F1, GP Austria live: Verstappen comanda su Norris e Hamilton, Perez in ghiaia, Leclerc 11esimo (Di domenica 4 luglio 2021) Penalità di 5" a Giovinazzi per aver superato un rivale prima della linea safety-car quando la vettura civetta rientrava ai box5° giro - Verstappen allunga ed ha 2"7 su... Leggi su ilmattino (Di domenica 4 luglio 2021) Penalità di 5" a Giovinazzi per aver superato un rivale prima della linea safety-car quando la vettura civetta rientrava ai box5° giro -allunga ed ha 2"7 su...

Advertising

UEFAcom_it : ? GOL! CHIESA!!!!! #Italia ?? #Austria 1-0 LIVE: Segui #ItaliaAustria ?? - fanpage : Un'immagine splendida! ???? #ItaliaAustria #ITAAUT - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Tutto pronto per la partenza! Segui con noi la diretta del GP d'Austria?? Link: - zazoomblog : LIVE F1 GP Austria 2021 in DIRETTA: Verstappen in pole Hamilton spera nella pioggia. Si parte alle 15.00! -… - Formula1WM : Giro 3/71 - Alla ripartenza bella lotta tra Norris ed Hamilton, ne approfitta Bottas che lo passa #AustrianGP #F1 -