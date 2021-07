Preolimpico basket 2021, Sacchetti: “Siamo esattamente dove volevamo essere” (Di sabato 3 luglio 2021) “Siamo esattamente dove volevamo essere. Oggi abbiamo giocato sicuramente meglio di quanto fatto contro il Portorico e Siamo stati bravi a contenere i loro giocatori migliori, quelli capaci di fare male nell’uno contro uno”. Sono queste le parole di Meo Sacchetti dopo che l’Italbasket ha travolto senza patemi la Repubblica Dominicana (79-59) nella semifinale del torneo olimpico. L’Italia è approdata all’ultimo atto, dove potrà giocarsi l’unico biglietto a disposizione per Tokyo contro la Serbia, la quale a sua volta ha travolto Portorico ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) “. Oggi abbiamo giocato sicuramente meglio di quanto fatto contro il Portorico estati bravi a contenere i loro giocatori migliori, quelli capaci di fare male nell’uno contro uno”. Sono queste le parole di Meodopo che l’Italha travolto senza patemi la Repubblica Dominicana (79-59) nella semifinale del torneo olimpico. L’Italia è approdata all’ultimo atto,potrà giocarsi l’unico biglietto a disposizione per Tokyo contro la Serbia, la quale a sua volta ha travolto Portorico ...

