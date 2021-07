LIVE F1, Qualifiche GP Austria 2021 in DIRETTA: fuori entrambe le Ferrari in Q2, disastro totale! (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO Qualifiche IN CHIARO SU TV8 15.44 Alonso è stato danneggiato da Vettel nel corso del suo ultimo tentativo. Il tedesco si è scusato, ma rischia 3 posizioni di penalità sulla griglia di partenza… 15.43 La classifica finale della Q2: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:03.927 3 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.331 4 3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.449 4 4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.485 4 5 Lando NORRIS McLaren+0.488 3 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.556 5 7 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.566 4 8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.591 4 9 Lance STROLL Aston Martin+0.620 4 10 George RUSSELL Williams+0.626 411 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIOIN CHIARO SU TV8 15.44 Alonso è stato danneggiato da Vettel nel corso del suo ultimo tentativo. Il tedesco si è scusato, ma rischia 3 posizioni di penalità sulla griglia di partenza… 15.43 La classifica finale della Q2: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:03.927 3 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.331 4 3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.449 4 4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.485 4 5 Lando NORRIS McLaren+0.488 3 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.556 5 7 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.566 4 8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.591 4 9 Lance STROLL Aston Martin+0.620 4 10 George RUSSELL Williams+0.626 411 ...

