Mauro: 'La Juve è già la favorita per lo scudetto. Ma Ronaldo...' (Di venerdì 2 luglio 2021) Massimo Mauro ha letto le notizie degli ultimi due giorni ed è sicuro: siamo solo alle prime 24 ore stagionali ma la Juventus è di nuovo favorita per lo scudetto. Allegri per Pirlo, Hakimi già lontano ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 2 luglio 2021) Massimoha letto le notizie degli ultimi due giorni ed è sicuro: siamo solo alle prime 24 ore stagionali ma lantus è di nuovoper lo. Allegri per Pirlo, Hakimi già lontano ...

Advertising

nmagstars : Mauro: 'La Juve è già la favo... - sportli26181512 : Mauro: 'La Juve è già la favorita per lo scudetto. Ma Ronaldo...': Mauro: 'La Juve è già la favorita per lo scudett… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Mauro: 'La Juve è già la favorita per lo scudetto. Ma Ronaldo...' - DomiziGiancarlo : RT @Gazzetta_it: Mauro: 'La Juve è già la favorita per lo scudetto. Ma Ronaldo...' - Gazzetta_it : Mauro: 'La Juve è già la favorita per lo scudetto. Ma Ronaldo...' -