Julianne Moore | L' espressione ' invecchiare con grazia' è incredibilmente sessista

(Di venerdì 2 luglio 2021) 'L'invecchiamento fa parte dell'essere umano, quindi perché ne parliamo sempre come se fosse qualcosa su cui abbiamo il controllo?' si lamenta. Perl'invecchiamento non è un problema, ma l'attrice trovaun'comeconche implica un giudizio. L'attrice de La storia di Lisey compare sulla copertina dell'ultimo numero della rivista As If, dove commenta l'con", termine che ritiene ...

Al momento, dopo due puntate, non mi sento in grado di offrire un giudizio, se non di ammirare la meraviglia die Clive Owen che interpretano i protagonisti. Ma ciò che nasce dall'..., una delle grandi attrici contemporanee, è assai brava nel rivivere i tormenti di un rapporto, dai dettagli alle forze oscure che condurranno a qualche sorpresa, facendo ricomparire ...'L'invecchiamento fa parte dell'essere umano, quindi perché ne parliamo sempre come se fosse qualcosa su cui abbiamo il controllo?' si lamenta Julianne Moore. Per Julianne Moore l'invecchiamento non è ..."Nessuno sceglie di invecchiare. Non è una cosa positiva o negativa. È la vita", dice l'attrice premio Oscar Julianne Moore.