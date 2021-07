Puglia, i dati epidemiologici sul corona virus in continuo miglioramento Rapporto Gimbe (Di giovedì 1 luglio 2021) Di Francesco Santoro: dati epidemiologici in costante miglioramento in Puglia. È quanto emerge dal report della Fondazione Gimbe sull’evoluzione della pandemia. Diminuiscono gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 79) e cala la variazione dei nuovi contagi (-36,8 punti percentuali). Ottime notizie giungono anche dagli ospedali: l’occupazione dei posti letto dei pazienti Covid in area medica scende ancora passando dal 5 al 4 per cento, mentre nelle terapie intensive si ferma al 3 per cento (era al 16 per cento poco più di un mese fa). Quanto alla campagna vaccinale, i dati ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 1 luglio 2021) Di Francesco Santoro:in costantein. È quanto emerge dal report della Fondazionesull’evoluzione della pandemia. Diminuiscono gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 79) e cala la variazione dei nuovi contagi (-36,8 punti percentuali). Ottime notizie giungono anche dagli ospedali: l’occupazione dei posti letto dei pazienti Covid in area medica scende ancora passando dal 5 al 4 per cento, mentre nelle terapie intensive si ferma al 3 per cento (era al 16 per cento poco più di un mese fa). Quanto alla campagna vaccinale, i...

Advertising

NoiNotizie : #Puglia, i dati epidemiologici sul #coronavirus in continuo miglioramento. Rapporto Gimbe - puglianotizie24 : Coronavirus in Puglia, dati del giorno 1° luglio 2021 - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Cataclisma in arrivo per i #Comuni: i dati sull' #abusivismo edilizio sono sottodimensionat… - canaleenergia : #METEOENERGIA Quanta #energia #rinnovabile sarà prodotta alle 14.00 in Italia? Oggi il focus è su #Puglia e #Umbria… - GianvitoPuglies : Covid-19: dati nazionali del 30 giugno 2021 -