Caro Grillo | i giorni in cui potevi chiederci di fidarti di te sono finiti

di Giuliano Checchi Caro Beppe Grillo, sarò breve. Stati generali, riunioni in tutta Italia, in tutti i meet up… e tu? Hai sempre voluto fare ciò che ti pareva! Ma i giorni in cui potevi chiederci di fidarci di te, come per il caso Cassimatis, sono finiti. Almeno per quanto mi riguarda. Prima hai investito Giuseppe Conte come leader. E fin qui d'accordissimo, perché Conte aveva dimostrato abbondantemente di essere la persona giusta. Ma l'hai fatto senza passare dalla votazione della base. E nonostante gli attivisti di tutta Italia avessero chiesto il superamento del capo ...

