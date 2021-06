M5S, il notaio Tacchini: “Non è più il mio Movimento” (Di martedì 29 giugno 2021) Valerio Tacchini è stato per anni il notaio delle votazioni su Rousseau. Amico di Beppe Grillo e Davide Casaleggio, oggi guarda con distacco allo scontro in atto tra il cofondatore del M5S e l’ex premier Giuseppe Conte sul nuovo statuto: “Non è più il Movimento in cui ho investito 15 anni della mia vita”, dice Tacchini all’Adnkronos, “è diventata un’altra cosa. Per ora mi dissocio, con molta serenità. Ho dato le dimissioni da Dpo (Responsabile della protezione dati, ndr) del Movimento il giorno dopo che c’è stata la separazione con Rousseau. Al momento mi sto occupando del mio studio notarile. E dovrò ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 29 giugno 2021) Valerioè stato per anni ildelle votazioni su Rousseau. Amico di Beppe Grillo e Davide Casaleggio, oggi guarda con distacco allo scontro in atto tra il cofondatore del M5S e l’ex premier Giuseppe Conte sul nuovo statuto: “Non è più ilin cui ho investito 15 anni della mia vita”, diceall’Adnkronos, “è diventata un’altra cosa. Per ora mi dissocio, con molta serenità. Ho dato le dimissioni da Dpo (Responsabile della protezione dati, ndr) delil giorno dopo che c’è stata la separazione con Rousseau. Al momento mi sto occupando del mio studio notarile. E dovrò ...

M5S, il notaio Tacchini: "Non è più il mio Movimento" Adnkronos M5S, il notaio Tacchini: “Non è più il mio Movimento” Valerio Tacchini è stato per anni il notaio delle votazioni su Rousseau. Amico di Beppe Grillo e Davide Casaleggio, oggi guarda con distacco allo scontro in atto tra il cofondatore del M5S e l’ex prem ...

M5S: notaio Tacchini, 'non è più il mio Movimento, Beppe? Speravo in idee ribelli' (2) (Adnkronos) - Questo nuovo corso 'contiano' non la entusiasma... "Io con Giuseppe Conte ho un buon rapporto, è un ottimo avvocato. Se lui ritiene di fare questa scelta traghettando il Movimento, lo ri ...

