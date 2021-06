Olimpiadi Tokyo 2021, Tiro a segno: Marco Suppini, scheda e palmares (Di martedì 29 giugno 2021) Nome: Marco Cognome: Suppini Luogo e data di nascita: Porretta Terme (Bologna), 13 settembre 1998 Disciplina: Tiro a segno, carabina palmares: da juniores ha vinto una medaglia d’oro ai Mondiali di categoria nella gara di Mixed Team in coppia con Sofia Benetti, nella gara ad aria compressa di carabina dai 10m. Nella categoria giovanile ha inoltre ottenuto una vittoria e un terzo posto in CdM nel contest di carabina 3 posizioni da 50m. Il piazzamento decisivo per ottenere il pass verso Tokyo è stato il sesto posto nella gara “dalla breve” distanza alla Coppa del Mondo di Monaco ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Porretta Terme (Bologna), 13 settembre 1998 Disciplina:, carabina: da juniores ha vinto una medaglia d’oro ai Mondiali di categoria nella gara di Mixed Team in coppia con Sofia Benetti, nella gara ad aria compressa di carabina dai 10m. Nella categoria giovanile ha inoltre ottenuto una vittoria e un terzo posto in CdM nel contest di carabina 3 posizioni da 50m. Il piazzamento decisivo per ottenere il pass versoè stato il sesto posto nella gara “dalla breve” distanza alla Coppa del Mondo di Monaco ...

