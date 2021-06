Giuseppe Conte, ultimatum a Grillo e ai Cinque Stelle: “Così non ci sto” (Di lunedì 28 giugno 2021) La conferenza stampa di Giuseppe Conte è arrivata: l’ultimatum deciso su statuto e leadership non lasciano dubbi. O adesso o mai più. Giuseppe Conte (GettyImages)«La mia storia politica è sempre stata improntata alla trasparenza». Esordisce Così Giuseppe Conte, nella conferenza stampa gremitissima di giornalisti alla Camera di Commercio di Roma. “Io ci sono e ci sarò”, lo aveva promesso. Ma adesso qualcosa è cambiato, pare, irrimediabilmente. Fiducia e lealtà erano la base di un progetto politico che rilanciasse il Movimento ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 giugno 2021) La conferenza stampa diè arrivata: l’deciso su statuto e leadership non lasciano dubbi. O adesso o mai più.(GettyImages)«La mia storia politica è sempre stata improntata alla trasparenza». Esordisce, nella conferenza stampa gremitissima di giornalisti alla Camera di Commercio di Roma. “Io ci sono e ci sarò”, lo aveva promesso. Ma adesso qualcosa è cambiato, pare, irrimediabilmente. Fiducia e lealtà erano la base di un progetto politico che rilanciasse il Movimento ...

